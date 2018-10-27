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Встреча президента РФ В. Путина с губернатором Краснодарского края В. Кондратьевым и министром МЧС РФ Е. Зиничевым

Путин поручил помочь пострадавшим от стихии в Краснодарском крае

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин пообещал в случае необходимости выделить бюджетные средства для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от стихии в регионе, сообщает РИА Новости.

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© Sputnik / Николай Хижняк
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Путин вызвал Кондратьева и Зиничева, чтобы узнать последние данные об обстановке в районах Краснодарского края, попавших в чрезвычайную ситуацию. Российский глава пообещал, что в случае необходимости будет оказана поддержка и из федерального центра.

"К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени… Надо оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме нужно оказать помощь… Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите", — потребовал он.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.



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