Путин поручил помочь пострадавшим от стихии в Краснодарском крае

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать всю необходимую помощь пострадавшим от стихии в регионе, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Николай Хижняк Восстановлено движение транспорта по трассе Джубга - Сочи

Путин вызвал Кондратьева и Зиничева, чтобы узнать последние данные об обстановке в районах Краснодарского края, попавших в чрезвычайную ситуацию. Российский глава пообещал, что в случае необходимости будет оказана поддержка и из федерального центра.

"К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени… Надо оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме нужно оказать помощь… Если какая-то дополнительная помощь будет нужна, сразу мне доложите", — потребовал он.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.

