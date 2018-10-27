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Ситуация на железнодорожной станции Горячий Ключ в Краснодарском крае

Пассажиров поезда Москва-Сухум доставят в Абхазию на автобусе бесплатно

© Sputnik / Георгий Зимарев
Новости
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Поезд Москва-Сухум в четверг 25 октября прибыл в Краснодар, где был задержан из-за повреждений железнодорожных путей в районе Туапсе.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственное управление по транспорту Абхазии выделило автобус для доставки пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре, рассказал Sputnik начальник ведомства Робестан Габлия.

Ситуация на железнодорожной станции Горячий Ключ в Краснодарском крае
© Sputnik / Георгий Зимарев
РЖД постепенно вводят в график задержанные в Краснодарском крае поезда

"Российская сторона довезет пассажиров до железнодорожной станции в Адлере, а мы совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставим их бесплатно в Абхазию", — добавил он.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал, что в Абхазию будут доставлены 26 пассажиров поезда, выехавшего из Москвы в среду 24 октября. 

"Из-за того, что железнодорожные пути в Туапсе были повреждены, поезд загнали в ДЕПО в Краснодаре. Сейчас наши спасатели поехали на встречу пассажирам в Адлер, чтобы доставить их в Абхазию", — рассказал глава МЧС.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей в регионе. РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка".

Поезд № 305 Москва-Сухум 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, оттуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе были повреждены железнодорожные пути.

Теги:
поезда, пассажиры, Сухум, Москва


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