Пассажиров поезда Москва-Сухум доставят в Абхазию на автобусе бесплатно

Поезд Москва-Сухум в четверг 25 октября прибыл в Краснодар, где был задержан из-за повреждений железнодорожных путей в районе Туапсе.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственное управление по транспорту Абхазии выделило автобус для доставки пассажиров поезда Москва-Сухум, задержанного в Краснодаре, рассказал Sputnik начальник ведомства Робестан Габлия.

© Sputnik / Георгий Зимарев РЖД постепенно вводят в график задержанные в Краснодарском крае поезда

"Российская сторона довезет пассажиров до железнодорожной станции в Адлере, а мы совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставим их бесплатно в Абхазию", — добавил он.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал, что в Абхазию будут доставлены 26 пассажиров поезда, выехавшего из Москвы в среду 24 октября.

"Из-за того, что железнодорожные пути в Туапсе были повреждены, поезд загнали в ДЕПО в Краснодаре. Сейчас наши спасатели поехали на встречу пассажирам в Адлер, чтобы доставить их в Абхазию", — рассказал глава МЧС.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей в регионе. РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка".

Поезд № 305 Москва-Сухум 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, оттуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе были повреждены железнодорожные пути.

