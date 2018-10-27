РЖД порекомендовали пассажирам на Кубани покупать билеты через интернет

Из-за загруженности касс РЖД просят пассажиров в Краснодарском районе, которые только планируют поездку, по возможности приобретать билеты через сайт или приложение.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. РЖД порекомендовали пассажирам в Краснодарском районе, планирующих поездку, по возможности приобретать билеты через сайт или приложение из-за загруженности касс, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Георгий Зимарев Пассажиров поезда Москва-Сухум доставят в Абхазию на автобусе бесплатно

РЖД вводят в график поезда в сообщении с Адлером, движение которых было нарушено из-за наводнения в регионе. Часть пассажиров уже отправлены поездами, для некоторых по их желанию железнодорожники купили авиабилеты за свой счет. Пассажиры, чья поездка была прервана или отменена с 24 по 26 октября, могут переоформить билеты на поезда отправлением 27 октября и в следующие дни бесплатно, или вернуть их, получив полную стоимость.

В настоящее время все силы билетных касс в регионе направлены на переоформление билетов задержанных и отмененных поездов.

Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.