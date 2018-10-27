Стали известны страны с самой большой продолжительностью жизни граждан

Испания вышла в топ рейтинга стран с самой большой продолжительностью жизни граждан, Япония на втором месте.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. По мнению экспертов, к 2040 году в Испании продолжительность жизни будет максимальной, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Согласно прогнозу, изложенному в докладе Института оценки и оценки состояния здоровья (IHME), к 2040 году у испанцев будет средняя продолжительность жизни 85,8 года. Исследователи называют возможной причиной долголетия испанскую средиземноморскую диету, при которой люди едят много овощей, фруктов, рыбы, а мяса и яиц — мало.

Япония, которая в прошлом году была в топе, заняла в рейтинге второе место с показателем в 85,7 лет. На третьем месте расположился Сингапур, на четвертом — Швейцария, на пятом — Италия. Далее — Израиль, Франция, Люксембург и Австралия.