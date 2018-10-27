20:32 27 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR74.67
Поиск
LIVE:
Ситуация с энергоснабжением Крыма

В Краснодарском крае полностью восстановлено энергоснабжение

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Наводнение на Кубани (37)
8 0 0

В зоне подтоплений в Краснодарском крае восстановлено энергоснабжение, однако в дома электричество еще не подано.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Энергоснабжение в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений в Краснодарском крае, восстановлено, но дома к электричеству пока не подключены, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

Смартфон
CC0
РЖД порекомендовали пассажирам на Кубани покупать билеты через интернет

"Магистрально мы подвели электроэнергию, теперь пушки завозим тепловые в дома, а потом будем подключать электричество", — приводятся слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов с населением более 5 тысяч человек, 2365 жилых дома.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.

Темы:
Наводнение на Кубани (37)
Теги:
подтопления, электричество, энергоснабжение, Краснодарский край


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Задержанный в наручниках
    Качу, куда хочу!

    В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Студенты на традиционная битве пеной для бритья в Сент-Эндрюсском университете Шотландии
Это вас впечатлит - пенная вечеринка студентов шотландского университета
Долгий путь домой: как встретили в Адлере пассажиров поезда Москва-Сухум
Долгий путь домой: как встретили в Адлере пассажиров поезда Москва-Сухум
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia