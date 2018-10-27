В Краснодарском крае полностью восстановлено энергоснабжение

В зоне подтоплений в Краснодарском крае восстановлено энергоснабжение, однако в дома электричество еще не подано.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Энергоснабжение в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений в Краснодарском крае, восстановлено, но дома к электричеству пока не подключены, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

"Магистрально мы подвели электроэнергию, теперь пушки завозим тепловые в дома, а потом будем подключать электричество", — приводятся слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В зоне подтопления оказались 29 населенных пунктов с населением более 5 тысяч человек, 2365 жилых дома.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.