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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию

В Стамбуле состоялась встреча Путина и Меркель

© Sputnik / Михаил Климентьев
Новости
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Российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангеля Меркель провели двустороннюю встречу в Стамбуле.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Стамбуле двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин встретился в Стамбуле с Эрдоганом

Путин и Меркель побеседовали в преддверии четырехстороннего саммита Россия — Франция — Германия — Турция по Сирии. До встречи с канцлером ФРГ Путин провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский глава прибыл в Стамбул в субботу 27 октября для участия в четырехстороннем саммите по ситуации в Сирии. Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит планировался в сентябре, но не состоялся из графика лидеров.
 

Теги:
саммит, Ангела Меркель, Владимир Путин, Сирия


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