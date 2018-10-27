В Стамбуле состоялась встреча Путина и Меркель

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел в Стамбуле двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Михаил Климентьев Путин встретился в Стамбуле с Эрдоганом

Путин и Меркель побеседовали в преддверии четырехстороннего саммита Россия — Франция — Германия — Турция по Сирии. До встречи с канцлером ФРГ Путин провел двустороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский глава прибыл в Стамбул в субботу 27 октября для участия в четырехстороннем саммите по ситуации в Сирии. Это первая встреча по Сирии в таком формате. Изначально саммит планировался в сентябре, но не состоялся из графика лидеров.





