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Кастинг на вокальный конкурс "Орфей" пройдет в Очамчыре

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В кастинге на вокальный конкурс "Орфей" могут принять участие жители Очамчырского района в возрасте от 12 до 18 лет.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Кастинг на новый вокальный конкурс "Орфей" пройдет в Очамчыре в период с 18 по 20 ноября, сообщил в интервью Sputnik начальник отдела молодежи и спорта Администрации Очамчырского района Тимур Пачулия.

Константин Хабенский и Валерия Адлейба на церемонии вручения премии ТЭФИ
© Фото : Мадина Эшба
Валерия Адлейба приняла участие в церемонии награждения премии "ТЭФИ"

"Идея провести конкурс "Орфей" появилась у нашей гордости, у Валерии Адлейба. Она сказала, что в Очамчырском районе много талантливой молодежи. Этот конкурс придуман для того, чтобы у них была возможность проявить себя", — добавил он.

Тимур Пачулия рассказал, что отдел молодежи и спорта Администрации Очамчырского района совместно с музыкальным руководителем Валерии Адлейба, посещают школы района в поисках участников кастинга.

"Не у всех получится самим приехать к нам и не все на это решатся. Потому мы сами посещаем школы. Просим детей спеть, на месте отбираем детей, которых можно допустить на кастинг ", — рассказал Пачулия.

Начальник отдела молодежи и спорта района отметил, что в кастинге на вокальный конкурс "Орфей" могут принять участие жители Очамчырского района в возрасте от 12 до 18 лет. Расширить географию конкурса не представляется возможным.

"У нас нет полномочий заниматься республиканскими проектами", — добавил Пачулия. 

Первый конкурсный концерт планируется провести 2 декабря, всего будет два отборочных концерта и финальный уже после нового 2019 года. Предполагается, что финал конкурса состоится в середине января. 

Теги:
вокал, конкурсы, Очамчыра


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