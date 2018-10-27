Россия, ФРГ, Турция и Франция определили способ урегулирования ситуации в Сирии

В субботу в Стамбуле состоялась четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Россия, ФРГ, Турция и Франция едины в том, что урегулирование в Сирии возможно только политико-дипломатическими средствами при единстве страны, заявил президент России Владимир Путин по итогам субботнего саммита по Сирии, прошедшего в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

"Все участники встречи согласны в главном: добиться долгосрочной стабильности в Сирии можно исключительно политико-дипломатическими средствами, в полном соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и при строгом соблюдении принципов единства, суверенитета и территориальной целостности арабской республики", — заявил Путин по итогам переговоров.

Глава России подчеркнул, что сами сирийцы должны определять будущее своей страны.

"Именно в таком контексте обсудили перспективы объединения усилий в рамках астанинского формата и так называемой "малой группы". Это, на наш взгляд, способствовало бы началу реального политического процесса в Сирии, привлекло бы к нему все большее число заинтересованных и конструктивно настроенных представителей сирийского общества", — добавил он.

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При этом Россия рассчитывает, что до конца года будет утвержден и заработает конституционный комитет Сирии. Кроме того, если радикальные элементы будут препятствовать мирному решению задач в Сирии, Россия оставляет за собой право оказать поддержку силам сирийского правительства по ликвидации возможной террористической угрозы из Идлиба.

© Sputnik / Sergey Guneyev Эрдоган рассказал, как реализуется российско-турецкое соглашение по Идлибу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает взаимодействие с Москвой по сирийскому Идлибу.

"Мы продолжаем сотрудничать с РФ по Идлибу, у нас там 12 наблюдательных пунктов. Радикальные группы Турция возьмет под контроль, а Россия берет под ответственность, что (сирийский) режим не будет наступать на оговоренную в сочинском соглашении территорию. Тяжелая техника выводится. Наши ведомства, разведка работают совместно. Возвращение 60 тысяч беженцев в Идлиб — это большой успех, и я поздравляю господина Путина, и я хочу его поблагодарить за это", — сказал Эрдоган на пресс-конференции.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца «Вахдеттин» — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.