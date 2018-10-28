Путешествие на "Сириус": скрипачка из Абхазии попала в программу для одаренных

Юная скрипачка Эмилия Терзян-Хагба была единственной участницей из Абхазии, которая попала в программу для одаренных детей центра "Сириус" в Сочи.

О том, чему обучались молодые таланты, как они развлекались и "защищались" от электрического тока в 10 миллионов вольт, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik © Фото: Телестудия "Асаркьа" Скрипачка из Абхазии поставила условия организаторам фестиваля в Израиле

Учеба на "Сириусе"

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным Фондом "Талант и успех" по поручению президента России Владимира Путина в декабре 2014 года. Ежегодно в этой программе принимают участие до 800 одаренных детей, проявивших способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

В числе сотен детей из различных регионов России и нескольких других стран, единственной участницей из Абхазии была 12-летняя скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба, которая обучалась в секции "искусства".

По рассказу матери молодого дарования Елены Хагба, потенциальные участники программы проходят жесткий отбор и далеко не каждому удается попасть в "Сириус".

© Фото: Facebook/Образовательный центр "Сириус" Эмилия Терзян-Хагба во время выступления в образовательном центре "Сириус"

"Мы подали заявку на общих основаниях. Подготовили все требуемые центром документы, аудио и видео материалы с выступлений Эмилии, ее дипломы и грамоты. Ответа ждали около трех месяцев. Затем нам позвонили и сказали, что мы прошли и программа пройдет с 1 по 24 октября", — рассказала Елена.

Сама Эмилия осталась в восторге от пребывания в "Сириусе". В первую очередь это было связано с тем, что занятия были комбинированными и сильно отличались от тех, к которым она привыкла. К примеру, образовательная программа по классической музыке подавалась в прямой связке с физикой. Детям объяснили, чем эти, на первый взгляд отдаленные друг от друга направления, родственны.

На уроке композиции детям поручили написать собственное музыкальное произведение и Эмилия успешно с этим справилась. Написанное ею за пять дней произведение для квартета "Сага" она представила на отчетном концерте.

Не только учеба

В плотном графике детей "Сириуса" нашлось время и для веселья. Организаторы подготовили не только образовательные программы, но и развлекательные. Молодые дарования провели день в "Сочи парке", где Эмилия впервые рискнула прокатиться на "опасных" аттракционах.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скрипачка Эмилия Терзян-Хагба: Абхазия - это не только красивая природа

"Также нас повезли на "Розу хутор", посетили несколько очень интересных музеев – Николы Тесла, музей изобретений Леонардо Да Винчи. Из экспонатов мне понравились макеты электрических станций Николы Тесла и нам продемонстрировали, как вырабатывается и действует электрический ток. Десять миллионов вольт, представляете. Для того чтобы мы не повредили слух, нам одели наушники. Было очень громко и красиво", — поделилась впечатлениями Эмилия.

© Фото: Facebook/Образовательный центр "Сириус" Эмилия Терзян-Хагба во время выступления в образовательном центре "Сириус"

Свободное время молодые таланты также имели возможность провести в бассейне, на территории парка при "Сириусе", а вечером устраивали дискотеку.

Эмилия добавила, что в образовательном центре у нее появилось много новых друзей и не только среди музыкантов, но и литераторов, шахматистов, фигуристов. Молодая скрипачка призналась, что найти общий язык сложнее всего было с хоккеистами. По ее наблюдениям, эти ребята отличались жестким нравом.

Многие из новых знакомых Эмилии слышали об Абхазии, а некоторые даже там бывали и хорошо знакомы с причерноморской республикой. Тем, кто ничего слышал о Стране души, Эмилия подробно о ней рассказала и пригласила в гости.

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации Владимиром Путиным в декабре 2014.

Цель работы Образовательного центра "Сириус" – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.