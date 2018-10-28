Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по поселку в Дейр-эз-Зор

В октябре агентство SANA сообщало, что 62 мирных жителя погибли в результате авиаударов коалиции по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по деревне ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, пять мирных граждан погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По данным коалиции, целями авиации стали только боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Одним из объектов, который ИГ* использовало в качестве командного центра для планирования и совершения нападений, была мечеть. По оценке командующего сухопутными силами, только боевики ИГ* присутствовали в командном центре во время удара", — заявил РИА Новости представитель коалиции, полковник сухопутных сил США Шон Райан.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

