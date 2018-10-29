"Барселона" разгромила мадридский "Реал"

CУХУМ, 28 окт – Sputnik. Каталонская "Барселона" на своем поле разгромила мадридский "Реал" в матче десятого тура чемпионата Испании, передает РИА Новости.
Главных звезд мирового футбола фанаты на поле вчера не увидели. Месси получил перелом правой руки в матче прошлого тура чемпионата Испании с "Севильей" и, как сообщалось на сайте "Барселоны", пропустит около трех недель, а Роналду в июле перешел в итальянский "Ювентус".
Счет в матче открыли футболисты "Барселоны". На 11-й минуте Жорди Альба ворвался в штрафную "Реала" по левому флангу и прострелил мяч вдоль ворот на набегавшего Филиппе Коутиньо. Оставшийся без опеки со стороны защитников "Реала" полузащитник без помех забил гол.
"Барселона" ответила ударом Суареса с лета. Форвард с близкого расстояния пробил по воротам: мяч отскочил от газона и сотряс каркас ворот мадридцев. А на 75-й минуте уругваец забил свой второй гол в матче. "Сине-гранатовые" организовали контратаку, завершившуюся точным ударом головой. Через восемь минут форвард, выйдя один на один с вратарем, оформил хет-трик, а на 87-й минуте Артуро Видаль установил окончательный счет – 5:1.
"Барселона" вышла на первое место в таблице, набрав 21 очко. "Реал" с 14 баллами остался на девятой строчке.