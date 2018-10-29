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Мужчина несет картину карикатуриста Vizcarra, изображающую футболистов Луиса Суареса, Неймара и Лионеля Месси

"Барселона" разгромила мадридский "Реал"

© AFP 2018 / Josep Lago
Новости
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Это "Классико" между командами стало первым с 23 декабря 2007 года, когда на поле не было ни нападающего "Барсы" Лионеля Месси, ни экс-форварда "Реала" Криштиану Роналду.

CУХУМ, 28 окт – Sputnik. Каталонская "Барселона" на своем поле разгромила мадридский "Реал" в матче десятого тура чемпионата Испании, передает РИА Новости.

Игрок Барселоны Лионель Месси во время матча с Севильей
© AP Photo. Manu Fernandez
Лионель Месси сломал руку и пропустит "Классико"
Игра, прошедшая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 5:1. У хозяев мячи забили Филиппе Коутиньо, Артуро Видаль, а Луис Суарес сделал хет-трик. Единственный гол в составе гостей забил защитник Марсело.

Главных звезд мирового футбола фанаты на поле вчера не увидели. Месси получил перелом правой руки в матче прошлого тура чемпионата Испании с "Севильей" и, как сообщалось на сайте "Барселоны", пропустит около трех недель, а Роналду в июле перешел в итальянский "Ювентус".

Счет в матче открыли футболисты "Барселоны". На 11-й минуте Жорди Альба ворвался в штрафную "Реала" по левому флангу и прострелил мяч вдоль ворот на набегавшего Филиппе Коутиньо. Оставшийся без опеки со стороны защитников "Реала" полузащитник без помех забил гол.

Криштиану Роналду (Португалия)
© Sputnik / Нина Зотина
Роналду попросил "Реал" отпустить его в "Ювентус"
На 30-й минуте "Барселона" получила право на пенальти. Луис Суарес оказался один на один перед вратарем и получил удар по ногам. Главный судья матча Хосе Санчес Мартинес воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и после этого указал на "точку". Уругваец был точен и удвоил преимущество своей команды. "Королевский клуб" отыграл один мяч на 50-й минуте. Иско выполнил передачу в штрафную хозяев, после рикошета первым у мяча оказался Марсело, пробивший мимо голкипера "Барселоны". Спустя шесть минут Гарет Бейл едва не сравнял счет, но его удар пришелся в штангу.

"Барселона" ответила ударом Суареса с лета. Форвард с близкого расстояния пробил по воротам: мяч отскочил от газона и сотряс каркас ворот мадридцев. А на 75-й минуте уругваец забил свой второй гол в матче. "Сине-гранатовые" организовали контратаку, завершившуюся точным ударом головой. Через восемь минут форвард, выйдя один на один с вратарем, оформил хет-трик, а на 87-й минуте Артуро Видаль установил окончательный счет – 5:1.

"Барселона" вышла на первое место в таблице, набрав 21 очко. "Реал" с 14 баллами остался на девятой строчке.

Теги:
футбол, ФК Реал Мадрид, ФК Барселона, Испания


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