Samsung лучший: роскачество составило рейтинг популярных смартфонов

Самые популярные новинки рынка смартфонов были проверены по 229 параметрам качества и безопасности мобильных устройств.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Смартфоны Samsung опередили Apple и Huawei в рейтинге смартфонов, который Роскачество составило совместно с ассоциацией International Consumer Research & Testing (ICRT), сообщили РИА Новости в пресс-службе российской организации.

В ходе составления рейтинга были исследованы потенциально важные характеристики смартфонов: возможности телефона, эргономика, камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет, рассказали в Роскачестве. Всего в рамках исследования было оценено 296 смартфонов.

По итогам исследования в топ-10 смартфонов попали шесть моделей Samsung Galaxy, три модели iPhone и одна – Huawei. На вершине рейтинга Samsung Galaxy Note 9. Далее расположились две новые модели Apple – iPhone XS Max и iPhone XS. В сообщении подчеркивается, что три новинки "подвинули" лидеров предыдущего рейтинга на четыре строчки вниз. Так, Samsung Galaxy S9, S9+, S8 и S8+ расположились с 4-го по 7-е место соответственно.

Восьмое место занял iPhone 8 Plus, замыкают рейтинг Huawei P20 Pro и Samsung Galaxy Note 8. Смартфоны iPhone 8 и iPhone X оказались на 11 и 12 местах.

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В соответствии с проведенной оценкой, модели Samsung качественно отличаются от конкурентов высоким качеством звука, емкостью батареи, возможностями телефона, качеством звонков, а также стойкостью к воде.

"Лидерство по качеству фото и видеосъемки остается за флагманами Apple – в новинках iPhone XS и iPhone XS Max камера стала лучше, чем у предшественников.

Следует отметить, что лидер рейтинга Samsung Galaxy Note 9 проиграл продуктам Apple по качеству съемки сотые балла", — отметили эксперты. Вместе с тем, новинки iPhone "фактически провалили проверку на прочность".

International Consumer Research & Testing (ICRT) является международной ассоциацией потребительских испытаний и исследований качества товаров и проводит тысячи испытаний продукции в год. ICRT имеет возможность информирования в среднем от 30 до 40 миллионов человек через публикации организаций- членов ICRT по всему миру. Россию с 2016 года в ICRT представляет Роскачество.