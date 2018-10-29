Рюкзак золота: в якутском лесу задержан мужчина с 13 килограммами драгметалла

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Сотрудники ФСБ задержали в лесу в Якутии уроженца Кавказа с рюкзаком, в котором были слитки и порошок золота на сумму 34,5 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Золото на сотни тысяч долларов нашел уборщик аэропорта в Южной Корее

Откуда у него столько золота, не сообщается. В отношении задержанного — уроженца Чечено-Ингушской АССР — возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов.

Мужчина был замечен "в ходе оперативно-розыскных мероприятий" в лесу недалеко от поселка Беркакит Нерюнгринского района. С собой у него был рюкзак со свертками с золотом в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.

"Вес изъятого ценного металла составил свыше 13 килограммов. Согласно котировке Центрального банка РФ, стоимость превышает 34,5 миллиона рублей", — подчеркнули в пресс-службе.

Якутия располагает одними из крупнейших месторождений золота в России. Разрабатываются как открытые рудники, так и труднодоступные, где золото выступает сопутствующим продуктом добычи наряду с ураном и мышьяком.