Мечта миллионов: ученые нашли способ сжигания жира во сне

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме, передает РИА Новости со ссылкой на полученные учеными данные, опубликованные в журнале British Journal of Nutrition.

Исследователи из Университета штата Флорида провели эксперимент, в ходе которого участники в возрасте от 20 лет, употребляли в пищу порцию творога за 30-60 минут до сна.

Оказалось, что этот продукт оказывает положительное влияние на состояние мышц, улучшает обмен веществ и способствует укреплению здоровья.

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Как подчеркивают ученые, этот эффект творога обусловлен казеином, медленно поступающим в организм и помогающим наладить стабильную подачу аминокислот. Он также увеличивает термический эффект пищи — организм расходует больше энергии в процессе пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.