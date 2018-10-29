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Японская принцесса Аяко, и ее жених Кей Мория, на пресс-конференции

Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с менеджером

© AP Photo. Koji Sasahara
Новости
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Согласно традициям японской королевской семьи, если принцесса из императорской семьи выходит замуж за простолюдина, то она лишается своего титула.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. В Японии принцесса 28-летняя Аяко Такамадо лишилась титула из-за свадьбы с 32-летним офисным работником Кеем Мория, передает РИА Новости со ссылкой на Japan Today.

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© AFP 2018 /
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Удивительно строгие традиции королевской семьи обязывают принцессу отказаться от титула, если она выходит замуж за простолюдина.

Кей уверил супругу в том, что поможет императорской особе привыкнуть к жизни обычных людей, а невеста призналась, что счастлива, несмотря на потерю титула.

Ранее Верхняя палата японского парламента единогласно приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито. В случае его отречения преемником станет 57-летний принц Нарухито.

Теги:
королевские семьи, Япония


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