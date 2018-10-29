Японская принцесса отказалась от титула ради свадьбы с менеджером

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. В Японии принцесса 28-летняя Аяко Такамадо лишилась титула из-за свадьбы с 32-летним офисным работником Кеем Мория, передает РИА Новости со ссылкой на Japan Today.
Удивительно строгие традиции королевской семьи обязывают принцессу отказаться от титула, если она выходит замуж за простолюдина.
Кей уверил супругу в том, что поможет императорской особе привыкнуть к жизни обычных людей, а невеста призналась, что счастлива, несмотря на потерю титула.
Ранее Верхняя палата японского парламента единогласно приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито. В случае его отречения преемником станет 57-летний принц Нарухито.