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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Шойгу: нас беспокоит курс НАТО на милитаризацию Европы

© Sputnik / Михаил Климентьев
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Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что запад концентрирует усилия на обеспечении военной мобильности, конечная цель которой — быстрое перемещение американских войск по территории Европы.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Россия обеспокоена курсом НАТО на активную милитаризацию европейского континента, сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"С тревогой следим за курсом НАТО на активную милитаризацию европейского континента. Видим, как усилия предпринимаются для привлечения все новых и новых стран НАТО, я имею в виду Балканы в первую очередь", — сказал Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

По его словам, для организации приема и размещения войск усиления в странах Балтии и восточноевропейских государствах сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создастся система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

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Теги:
Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Россия


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