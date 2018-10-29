Лобовое столкновение автомобилей Priora и Mersedes в Сочи попало на видео

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Сегодня днем на объездной дороге от границы с Абхазией в Адлер, в районе ТЭЦ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало несколько человек, сообщает Maks Portal.

По рассказам очевидцев, автомобиль LADA Priora долгое время, по необъяснимым причинам, двигался на высокой скорости по встречной полосе в сторону Псоу.

Недалеко от поворота трассы произошло лобовое столкновение с автомобилем Mersedes с абхазскими номерами. Водители обеих машин получили травмы различной степени тяжести. Отечественный автомобиль, скорее всего, восстановлению не подлежит.