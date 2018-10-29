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Лукашенко о спорте: на воздухе надо заниматься, "чтобы мужиками быть"

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко подчеркнул, что предпочитает заниматься спортом на свежем воздухе, а не в залах и на беговой дорожке.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко занимается спортом около двух часов ежедневно, об этом глава государства рассказал на встрече с активом БРСМ во Дворце Независимости в понедельник, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю спорту. У меня норма — два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую. За вами дети потянутся", — сказал белорусского лидер.

Он отметил, что предпочитает тренироваться на свежем воздухе, а не в залах и на беговой дорожке.

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"Это прекрасно, особенно утром. Вышел на улицу, пробежался. Утром надо 30-45 минут заниматься спортом, особенно мужикам, чтобы мужиками быть. Пробежались, нагрузили ноги, подтянуться где-то, качнуть пресс", — посоветовал Лукашенко.

Глава государства также пообещал оказывать всемерную поддержку проектам по открытию воркаут-площадок.

"Поддержка вам обеспечена. Действуйте", — заверил он инициаторов и добавил, что в республике уже занимаются оборудованием спортплощадок и не только в столице.

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В ходе обсуждения было высказано также мнение, что оборудованием площадок могла бы заняться непосредственно активная молодежь, в рядах которой точно есть квалифицированные специалисты.

Теги:
спорт, Александр Лукашенко


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