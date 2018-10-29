Россияне выбрали десятку лучших кинокартин о путешествиях

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. В рейтинг лучших фильмов о путешествиях, которые выбрали российские туристы, вошли картины, действие которых происходит в Исландии, Гренландии, Гималаях, Нью-Йорке, Неаполе, Бали, Патауди и Париже, передает РИА Новости со ссылкой на портал Skyscanner.
Серебро с результатом в 13% голосов оказалось у киноленты о путешествиях и поисках себя – "Ешь, молись, люби". Во время съемок были задействованы локации в Нью-Йорке, итальянском Неаполе, индийском городе Патауди и, конечно, на запомнившемся киноманам больше всего острове Бали.
Третью строчку заняла кинокартина Вуди Аллена "Полночь в Париже", действие которой разворачивается на улицах французской столицы. Этот фильм оказался в числе фаворитов у 12%.
В десятку самых любимых россиянами кинофильмов о путешествиях также вошли "Пляж", "Римские каникулы" – обе картины набрали по 10% голосов, "Письма к Джульетте" – 9%, "Трудности перевода" – 6%, "В диких условиях", "Под солнцем Тосканы" и "Дикая", набравшие по 5% голосов.