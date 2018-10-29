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Россияне выбрали десятку лучших кинокартин о путешествиях

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В преддверии сезона пледов, кино и согревающих напитков сервис для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей выяснил, какие фильмы лучше остальных вдохновляют россиян на путешествия.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. В рейтинг лучших фильмов о путешествиях, которые выбрали российские туристы, вошли картины, действие которых происходит в Исландии, Гренландии, Гималаях, Нью-Йорке, Неаполе, Бали, Патауди и Париже, передает РИА Новости со ссылкой на портал Skyscanner.

Писатель Стивен Кинг
© AP Photo. Mark Lennihan
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На первой строчке рейтинга фильмов про путешествия кинокартина "Невероятные приключения Уолтера Митти" – ей отдали голоса 25% пользователей. Основные события снимали в Исландии, Гренландии и Гималаях.

Серебро с результатом в 13% голосов оказалось у киноленты о путешествиях и поисках себя – "Ешь, молись, люби". Во время съемок были задействованы локации в Нью-Йорке, итальянском Неаполе, индийском городе Патауди и, конечно, на запомнившемся киноманам больше всего острове Бали.

Третью строчку заняла кинокартина Вуди Аллена "Полночь в Париже", действие которой разворачивается на улицах французской столицы. Этот фильм оказался в числе фаворитов у 12%.

В десятку самых любимых россиянами кинофильмов о путешествиях также вошли "Пляж", "Римские каникулы" – обе картины набрали по 10% голосов,  "Письма к Джульетте" – 9%, "Трудности перевода" – 6%, "В диких условиях", "Под солнцем Тосканы" и "Дикая", набравшие по 5% голосов.

Теги:
фильмы, путешествия, Россия


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