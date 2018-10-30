"Белые каски" готовятся к провокации с химоружием в Алеппо

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что несколько десятков членов "Белых касок" прибыли для провокации с химоружием в провинцию Алеппо, передает РИА Новости.
"Для ее осуществления в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов небезызвестной организации "Белые каски", — сказал Савченко.
Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.