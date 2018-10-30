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Районы вокруг цитадели в Алеппо после освобождения от боевиков. Съемка с дрона

"Белые каски" готовятся к провокации с химоружием в Алеппо

© RUPTLY.
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Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщал, что боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что  несколько десятков членов "Белых касок" прибыли для провокации с химоружием в провинцию Алеппо, передает РИА Новости.

"Для ее осуществления в города Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо прибыли несколько десятков членов небезызвестной организации "Белые каски", — сказал Савченко.

Идлиб. Сирия
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
"Ан-Нусра"* и "Белые каски" концентрируют химоружие в Идлибе
В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического оружия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

Теги:
химоружие, Сирия


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