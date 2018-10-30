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Города мира. Рио-де-Жанейро

Будущий глава минобороны Бразилии о вторжении в Венесуэлу: исключено

© Sputnik / Александр Вильф
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Ранее генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что нельзя исключать возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Будущий глава министерства обороны Бразилии в правительстве Жаира Болсонару Аугусту Элену исключил возможность военного вторжения в Венесуэлу для свержения правительства Николаса Мадуро, сообщает РИА Новости.

"Это противоречит принципам нашей внешней политики, которая предполагает невмешательство во внутренние дела других стран", – приводит Folha de Sao Paulo заявление Элену.

Ранее с таким же опровержением выступил МИД Колумбии. Газета Folha de Sao Paulo опубликовала до этого заявление некоего колумбийского источника, который утверждает, что если будущий президент Бразилии Болсонару захочет свергнуть Мадуро военным путем, то он сможет рассчитывать на поддержку Колумбии.

Теги:
вторжения, Николас Мадуро, Венесуэла, Бразилия


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