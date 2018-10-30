Палестинский центральный совет отказался от признания Израиля

Ранее сообщалось, что встреча главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху все еще не состоялась из-за того, что израильская сторона уходит от контакта.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Палестинский центральный совет призвал приостановить признание Израиля, пока тот не признает Палестину в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, говорится в опубликованном в понедельник в пресс-релизе совета, сообщает РИА Новости.

Руководящие органы палестинцев ранее не раз принимали подобные решения, но их осуществление зависит от президента Палестины Махмуда Аббаса.

"В связи с продолжающимся отказом Израиля от подписанных соглашений Палестинский центральный совет считает, что переходного этапа Осло (ключевых для ближневосточного урегулирования соглашений, подписанных в Осло) уже не существует, а потому решает прекратить обязательства ООП и Палестинской администрации в отношении соглашений с оккупирующей страной (Израилем), пока Израиль не признаёт государство Палестина в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы ", — говорится в заявлении.

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"Прекращается сотрудничество в сфере безопасности во всех его формах, а также экономическую координацию на том основании, что переходного этапа, включая Парижское соглашение, больше не существует", — добавили в совете.

Центральный совет уполномочил председателя и исполнительный комитет ООП следить за осуществлением этого решения. Пост председателя ООП занимает сейчас Аббас.

Палестинский центральный совет — одно из учреждений Организации освобождения Палестины. В январе 2013 года организация делегировала совету полномочия правительства и парламента Палестинской автономии.