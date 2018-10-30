В списке целей подозреваемого в рассылке бомб в США было более ста человек

Ранее телеканал NBC сообщил, что в понедельник во Флориде состоялось первое предварительное слушание по делу Сайока. Прокуратура потребовала его заключения без права выйти под залог до начала процесса.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Более 100 человек попали в список возможных целей, который составил подозреваемый в рассылке бомб в США Цезарь Сайок, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

По данным телеканала, специальные службы планируют сообщить всем политикам, предпринимателям и сотрудникам СМИ из списка Сайока о его намерении отправить им бомбы.

© Fotolia / Branislav Подозреваемого в рассылке бомб по почте в США задержали

Отмечается, что процесс по делу о рассылке бомб, вероятно, пройдет в Нью-Йорке, при этом во время предварительных слушаний во Флориде будет решаться, предоставят ли ему возможность выйти под залог.

В пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 15 посылок. СМИ распространили фото задержанного Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить, в том числе, благодаря ДНК-уликам. Ему грозит до 48 лет тюрьмы.