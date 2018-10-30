16:42 30 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.77
  • EUR74.79
Поиск
Ликвидация последствий наводнения на Кубани

Число пострадавших из-за наводнения на Кубани превысило 380 человек

© Sputnik / Виталий Тимкив
Новости
Получить короткую ссылку
25 0 0

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае превысило 380 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В больницах остаются на лечении 21 человек, еще 360 человек получили медицинскую помощь амбулаторно", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водо- и энергоснабжение в пострадавших от стихии районах восстановлены в полном объеме. В пунктах временного размещения остаются 201 человек, в том числе 76 детей.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах края и в Сочи произошли подтопления. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Погибли шесть человек.

Теги:
наводнение, Краснодарский край, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Спасатель указывает на карте место падения самолета Lion Air flight JT 610 в Индонезии
Авиакатастрофа в Индонезии: фотографии с места трагедии
Задержание ячейки исламистов в Татарстане
Видео задержания ячейки исламистов в Татарстане
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia