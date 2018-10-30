Число пострадавших из-за наводнения на Кубани превысило 380 человек

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Число пострадавших в результате наводнения в Краснодарском крае превысило 380 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"В больницах остаются на лечении 21 человек, еще 360 человек получили медицинскую помощь амбулаторно", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, водо- и энергоснабжение в пострадавших от стихии районах восстановлены в полном объеме. В пунктах временного размещения остаются 201 человек, в том числе 76 детей.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах края и в Сочи произошли подтопления. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах подтоплены 2,4 тысячи жилых домов. Погибли шесть человек.