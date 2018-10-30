Стал известен самый популярный пользователь Instagram

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за туринский "Ювентус", стал самым популярным пользователем Instagram, где у него 144,3 миллиона подписчиков, передает РИА Новости.
С лидерской позиции Роналду потеснил певицу Селену Гомес, которая отстает от футболиста всего на несколько тысяч человек.
Криштиану Роналду занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех селебрити по размеру денежного вознаграждения за один рекламный пост в Instagram. В начале 2017 года Роналду стал первым мужчиной, которому в Instagram удалось набрать 100 миллионов подписчиков.