Боевики, готовившие серию терактов, обезврежены в Татарстане

Спецоперация по поимке боевиков прошла в координации с подразделениями МВД и Росгвардией.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с "Исламским государством"*, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ведомства.

"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", — рассказали в ФСБ.

© Sputnik / Игорь Зарембо Готовившие теракты в Москве боевики ИГ* задержаны ФСБ России

Во время обысков у задержанных изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, экстремистскую литературу и атрибутику "Исламского государства"*.

"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории Российской Федерации и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", — сообщили в ФСБ.

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За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить пятнадцать терактов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.