Боевики, готовившие серию терактов, обезврежены в Татарстане

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. В Татарстане ФСБ разоблачила законспирированную террористическую ячейку, связанную с "Исламским государством"*, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ведомства.
"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шести ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", — рассказали в ФСБ.
"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории Российской Федерации и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", — сообщили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ задерживают боевика ИГ*>>
За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить пятнадцать терактов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.