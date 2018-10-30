Вице-мэра Сочи Паламарчука оставили под домашним арестом

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Суд оставил под домашним арестом вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Нина Зотина Руководство Сочи подозревают в превышении должностных полномочий

"Сначала его (Паламарчука) взяли под стражу. Затем следователь обратился с ходатайством о продлении меры пресечения. Но Октябрьский суд не удовлетворил ходатайство следователя и поменял заключение под стражу на домашний арест, под которым он находился по 18 октября. По окончании этого срока прокурор обратился с представлением, чтобы изменить меру пресечения, ему было отказано в краевом суде. Апелляционным определением решение о нахождении под домашним арестом оставлено без изменения", — заявили в суде.

Паламарчук был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий в апреле текущего года. По версии следствия, в результате действий Паларамчука акционерному обществу "Спецавтохозяйство по уборке города", председателем совета директоров которого он является, был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей.