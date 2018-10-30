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Сиджес, Испания

Конкуренты мировых столиц: семь пригородов, обязательных для посещения

CC BY 3.0 / Vista de Sitges (provincia de Barcelona, Cataluña) Сиджес, Испания
Новости
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Зачастую в городах-спутниках можно найти комфортабельные отели, апартаменты и хостелы по более низкой цене.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Эксперты выбрали семь городов-спутников мировых столиц, которые непременно стоит посетить во время путешествия в крупные мегаполисы, передает РИА Новости со ссылкой на Booking.com.

Путешественники предпочитают мегаполисы для того, чтобы зарядиться энергией и получить новые впечатления. Многие не задумываются, что недалеко от популярных миллионников есть не менее привлекательные малые города, где можно познакомиться с местной историей, культурой и гастрономией региона без большого скопления туристов и, зачастую, по более низкой цене.

Харлем вместо Амстердама, Нидерланды

Город Харлем на западе Нидерландов
CC BY 3.0 / Spaarne, Haarlem, november 2005
Город Харлем на западе Нидерландов

Величественный Харлем расположен всего в 15 минутах езды от центрального вокзала Амстердама.

Свой визит в город стоит начать с посещения ветряной мельницы Адриана, где можно насладиться панорамным видом на город и познакомиться с многовековой историей ветряных мельниц. Особого внимания заслуживает главная площадь Харлема. Каждую субботу здесь работает оживленный рынок, который считается одним из лучших в Нидерландах. Там можно купить свежие фрукты и овощи, а после отправиться на прогулку по мощеным улицам города. Все главные достопримечательности Харлема находятся в шаговой доступности друг от друга, поэтому он отлично подойдет для знакомства с местной культурой.

Виндзор вместо Лондона, Великобритания

Виндзорский замок в Великобритании
CC BY 3.0 / Windsor Castle Upper Ward Quadrangle panoramic view
Виндзорский замок в Великобритании

Виндзор — это замечательное место для отдыха после суеты английской столицы. Город издавна считается родовым гнездом королевской династии: здесь находится Виндзорский замок, одна из любимых резиденций британской королевской семьи. Если над ним развивается британский флаг, то королева находится в резиденции. Замок удивит не только архитектурой, но и пейзажами: с его башен открывается вид на Большой Виндзорский парк. Также путешественники могут не только совершить экскурсию по замку и парку, но и поучаствовать в речном круизе по Темзе.

Сиджес вместо Барселоны, Испания

Сиджес, Испания
CC BY 3.0 / Vista de Sitges (provincia de Barcelona, Cataluña) Сиджес, Испания
Сиджес, Испания

Город находится в 35 км от Барселоны, и до него легко добраться на поезде. Сиджес имеет репутацию города искусств.

Ежегодно здесь проводятся карнавалы, а также Международный кинофестиваль. Не менее примечательными являются и пляжи Сиджеса. Все они содержатся в идеальной чистоте и отлично подойдут для расслабленного отдыха. Пляж Айгуадольч — один из наименее многолюдных. Он привлекает путешественников, приезжающих весело провести выходные вдали от барселонской суеты.

Кавагоэ вместо Токио, Япония

Переулок в Кавагоэ, Япония
CC BY 2.0 / Kawagoe
Переулок в Кавагоэ, Япония

Кавагоэ находится примерно в получасе езды на поезде от центра Токио.

Это отличное место для изучения традиционной японской культуры за пределами современного мегаполиса. В городе можно попробовать традиционные японские сладости, а также увидеть выступления местных уличных артистов. Главный символ Кавагое — это часовая башня Токи-но-Кане, которая когда-то использовалась вместо городских курантов. Также производят впечатление деревянные домики и антикварные магазины города.

Самутпракан вместо Бангкока, Таиланд

Парк Древний Сиам недалеко от провинции Самутпракан, Таиланд
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Парк Древний Сиам недалеко от провинции Самутпракан, Таиланд

Самутпракан расположен примерно в 30 км от Бангкока. До него можно добраться на автобусе или автомобиле. Это прекрасное место для велосипедных прогулок, посещения плавучего рынка, знакомства с Древним городом Муанг Боран и одним из крупнейших в мире музейных парков под открытым небом.

Древний город представляет 109 уменьшенных копий самых популярных памятников Таиланда.

Койоакан вместо Мехико, Мексика

Площадь в городе Койоакан, Мексика
© AP Photo. Alexandre Meneghini
Площадь в городе Койоакан, Мексика

Бывшая деревня Койоакан — прекрасная альтернатива большому городу. В оживленном историческом центре района стоят красивые постройки XVI–XX веков. Большинство этих достопримечательностей расположено в столетнем саду (Jardin Centenario). Здесь всегда царит оживленная атмосфера, а по пальмам энергично снуют белки.

Тарритаун вместо Нью-Йорка, США

Тарритаун, США
CC BY 2.5 / Tarrytown, New York
Тарритаун, США

Городок Тарритаун находится всего в часе езды от Нью-Йорка на пригородном поезде Metro-North. Здесь множество пивоварен, ресторанов и бутиков, а голландская церковь Сонной лощины XVII века — одна из старейших в Нью-Йорке. В черте города расположено готическое поместье Линдхерст, которое привлекает посетителей обширной коллекцией антиквариата и предметов искусства.

Теги:
путешествия, городская среда


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