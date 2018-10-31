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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Постпред России при ООН процитировал Пушкина на заседании Совбеза

© Sputnik / Нэнси Сисель
Новости
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Василий Небензя упрекнул коллег по Совбезу ООН в том, что они не замечают марши нацистов в Киеве и оправдывают любые действия украинских властей.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя процитировал строки Пушкина, упрекая коллег по Совбезу в самообмане относительно ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

"У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, / Я сам обманываться рад". Это про вас, господа", — сказал Небензя.

Этой цитатой он объяснил, почему на Западе оправдывают любые действия украинских властей и предпочитают не замечать марши нацистов в Киеве.

"Вы выпустили джинна из бутылки, а теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", — добавил дипломат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.



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