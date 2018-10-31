Российские университеты попали в рейтинг лучших вузов мира

Главные темы

Мужское дело: виноград и розы Дурипша Осень в селах Абхазии – самое время для сбора винограда и виноделия. О том, как в Дурипше собирают урожай и каким традиционным способом делают "мужское" вино, читайте в материале Sputnik. 108

Симоньян призвала соотечественников за рубежом помнить о судьбе Вышинского Маргарита Симоньян обратилась к участникам Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, с призывом не забывать о судьбе журналиста Кирилла Вышинского. 4