Российские университеты попали в рейтинг лучших вузов мира

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Четырнадцать вузов России вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019, сообщает РИА Новости.
Лучшие позиции в общем списке заняли такие вузы, как Московский государственный университет имени Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419), Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).
Первую строчку в списке занял Гарвардский университет в США.
Мировой рейтинг News Best Global Universities составляется на основе репутации вузов, а также академических исследований студентов.