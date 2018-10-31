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Главное здание МГУ на Воробьевых горах

Российские университеты попали в рейтинг лучших вузов мира

© Sputnik / Владимир Сергеев
Новости
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Рейтинг составляется с 2014 года и охватывает 1250 университетов из 74 стран.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Четырнадцать вузов России вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2019, сообщает РИА Новости.

Лучшие позиции в общем списке заняли такие вузы, как Московский государственный университет имени Ломоносова (275 место), НИЯУ МИФИ (419), Новосибирский государственный университет (433) и Московский физико-технический институт (460).

Первую строчку в списке занял Гарвардский университет в США.

Мировой рейтинг News Best Global Universities составляется на основе репутации вузов, а также академических исследований студентов.



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