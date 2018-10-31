"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза-ФГ"

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Авария ракеты "Союза-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева.
Ранее эта версия официально не подтверждалась.
"Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени", — сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН.
По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени "Союза-ФГ" не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.
Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.