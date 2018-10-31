"Роскосмос" назвал причину аварии "Союза-ФГ"

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Авария ракеты "Союза-ФГ" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева.

© Sputnik / Алексей Филиппов Источник рассказал о причине аварии "Союза": ошибка при сборке

Ранее эта версия официально не подтверждалась.

"Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени", — сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН.

По его словам, это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени "Союза-ФГ" не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени. Бак разорвался.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.