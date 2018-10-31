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Автомобильное движение в Гагре

Международный рекорд: более миллиона авто пересекли российско-абхазскую границу

© Sputnik Томас Тхайцук
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Абхазские и российские пограничники подвели итоги курортного сезона на плановой встрече представителей Пограничной службы ФСБ России и Пограничного отряда Службы Госбезопасности Абхазии, которая состоялась в Цандрипше.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В 2018 году впервые за всю историю международного трафика на российско-абхазской границе российские пограничники оформили на въезд и выезд свыше миллиона автомобилей, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Российско-абхазская граница
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ежегодно, как отметили пограничники, в разгар курортного сезона значительно увеличивается пассажирский и транспортный потоки.

По сравнению с 2017 годом транспортный поток возрос почти на пять процентов. А пассажирский сохранился на прежнем уровне.

В курортный сезон в обоих направлениях проследовало более пяти с половиной миллионов человек.

"Среднесуточная концентрация людей в пиковые дни сезона, которые ежегодно приходятся на двадцатые числа августа, подходила к отметке в 55 тысяч. В один из дней, с учетом возможностей железнодорожной составляющей, ежесуточный максимум превысил 57 тысяч человек", – констатировали пограничники.

На плановой встрече абхазские и российские пограничники обсудили ряд тематических вопросов и достигли договоренности по продолжению совместного мониторинга и обмена информацией при пересечении российско-абхазской границы гражданами.

Теги:
государственная граница, Абхазия, Россия


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