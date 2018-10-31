Правительство России может ввести заградительную пошлину на нефть до конца недели

В среду курирующий Топливно-энергетический комплекс России вице-премьер Дмитрий Козак проведет совещание по ситуации на топливном рынке, в том числе с участием крупных нефтяных компаний и независимых АЗС.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Если правительство и нефтяники не договорятся по соглашению для стабилизации цен на бензин, документ о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты будет принят до конца текущей недели, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости. CC0 Объем беспошлинного ввоза нефтепродуктов в Абхазию остался прежним

"Встретьтесь вечером, обсудите все, потом мне доложите. В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Поэтому мониторинг этого соглашения будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности министерства энергетики и правительства в целом", — сказал Медведев, комментируя сообщение о переговорах с нефтяниками, которые состоятся в среду вечером.

Медведев отметил, что если не удастся договориться, то "до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины".

Ранее "Роснефть" направила в правительство предложения для стабилизации ситуации на топливном рынке, в частности предлагая ввести плавающий акциз.

"Проработать возможность введения механизма плавающих ставок акцизов на моторное топливо с обратной зависимостью от изменения котировок на нефть, что позволит на долгосрочную перспективу существенно снизить негативное влияние от изменения мировых котировок на внутренние цены на моторное топливо и обеспечить стабильные цены для потребителей", — приводится в сообщении одно из предложений.

Одно из предложений компании по сути уже одобрено правительством России — введение обязательств нефтекомпаний по поставкам на переработку в РФ не менее 17,5% добываемой нефти. "Роснефть" предлагает включать эти обязательства в лицензии на пользование недрами, а кроме того, добавлять обязательства по реализации моторных топлив на внутренний рынок.

Еще одно предложение компании — перенести уплату акциза с НПЗ на "колонку" с дальнейшим перечислением налога в бюджет соответствующих регионов РФ. Поясняется, что эта мера позволит избежать торговли суррогатным топливом, идентифицировать производителя и повысить эффективность нефтепереработки.