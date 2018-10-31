Путин утвердил новую миграционную политику России до 2025 года

На консульском учете за рубежом состоит более двух миллионов граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тысяч российских граждан выезжает на работу за границу.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин определил основные принципы миграционной политики, в их числе приоритет интересов российских граждан и учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения страны, текст концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещен на сайте Кремля.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал глава государства на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

© REUTERS / ADREES LATIF Трамп намерен запретить выдачу гражданства по рождению детям нелегалов

По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастает русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма. Например, на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.

Кроме того, среди основных принципов указываются комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития РФ, координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере миграции.

Согласно тексту концепции, основными принципами миграционной политики также являются участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.

Российский президент поручил правительству реализовать концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы в трехмесячный срок.