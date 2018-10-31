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Президент РФ В. Путин посетил форум «Малый бизнес – национальный проект!»

Путин утвердил новую миграционную политику России до 2025 года

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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2010

На консульском учете за рубежом состоит более двух миллионов граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тысяч российских граждан выезжает на работу за границу.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин определил основные принципы миграционной политики, в их числе приоритет интересов российских граждан и учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения страны, текст концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещен на сайте Кремля.

"Она направлена в том числе на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства", — сказал глава государства на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

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© REUTERS / ADREES LATIF
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По его словам, сейчас в мире сложилась непростая ситуация, когда подрываются основы международного права и рушатся многолетние договоренности. Во многих странах нарастает русофобия и другие формы крайне агрессивного национализма. Например, на Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют.

Кроме того, среди основных принципов указываются комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития РФ, координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере миграции.

Согласно тексту концепции, основными принципами миграционной политики также являются участие институтов гражданского общества в реализации миграционной политики при соблюдении принципа невмешательства в деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления и финансовая обеспеченность мер по реализации миграционной политики.

Российский президент поручил правительству реализовать концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы в трехмесячный срок.



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