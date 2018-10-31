Российские военные в Абхазии подвели итоги летних учений

Всего в летних учениях в полевых условиях приняли участие более трех с половиной тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 700 единиц военной техники.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Военнослужащие ЮВО в Абхазии подвели итоги летних боевых учений, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

© Sputnik / Виталий Тимкив Военные ЮВО завершили крупнейшие за 30 лет учения

За лето в рамках программы боевой подготовки подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии провели более 20 полевых выходов.

Военнослужащие совершенствовали профессиональные навыки в условиях горно-лесистой и прибрежной местности от 20 до 60 суток. Занятие в Абхазии проводились на полигонах "Нагвалоу", "Гудаута" и "Цабал" в Абхазии, в России – в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

В ходе полевых учений мотострелки, танкисты и артиллеристы проводили контрольные и боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

Военные водители и механики-водители выполняли вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Всего в летних учениях в полевых условиях приняли участие более трех с половиной тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 700 единиц военной техники.