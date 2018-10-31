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Боец ИГ. Архивное фото.

У границы Ирака с Сирией сосредоточились четыре тысячи боевиков

© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
Новости
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По сообщениям СМИ, иракская разведка получила сведения о числе находящихся у границ Ирака с Сирией боевиков ИГ*.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Порядка четырех тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сосредоточены у границы Сирии и Ирака, иракские войска готовы отразить атаку боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство al-Ghad Press.

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© Sputnik / Игорь Зарембо
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Боевики ИГ* на днях заняли позиции "Сирийских демократических сил" (SDF) в районе города Хаджин. Альянс SDF был создан в 2015 году из курдских и арабских отрядов оппозиции и сотрудничает с международной коалицией во главе с США. SDF контролируют территории Сирии к востоку от Евфрата.

"У иракской разведки есть подтвержденные сведения о том, что число находящихся у границ Ирака с Сирией боевиков ИГ* составляет четыре тысячи человек, из них 800 с гражданством Ирака", — заявил источник агентству.

По его словам, боевики пытаются использовать любые лазейки, чтобы проникнуть на территорию Ирака, однако ВС страны приведены в высшую боеготовность.
 
* Террористическая организация, запрещенная в России.



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