У границы Ирака с Сирией сосредоточились четыре тысячи боевиков

По сообщениям СМИ, иракская разведка получила сведения о числе находящихся у границ Ирака с Сирией боевиков ИГ*.

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Порядка четырех тысяч боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сосредоточены у границы Сирии и Ирака, иракские войска готовы отразить атаку боевиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство al-Ghad Press.

© Sputnik / Игорь Зарембо Готовившие теракты в Москве боевики ИГ* задержаны ФСБ России

Боевики ИГ* на днях заняли позиции "Сирийских демократических сил" (SDF) в районе города Хаджин. Альянс SDF был создан в 2015 году из курдских и арабских отрядов оппозиции и сотрудничает с международной коалицией во главе с США. SDF контролируют территории Сирии к востоку от Евфрата.

"У иракской разведки есть подтвержденные сведения о том, что число находящихся у границ Ирака с Сирией боевиков ИГ* составляет четыре тысячи человек, из них 800 с гражданством Ирака", — заявил источник агентству.

По его словам, боевики пытаются использовать любые лазейки, чтобы проникнуть на территорию Ирака, однако ВС страны приведены в высшую боеготовность.



* Террористическая организация, запрещенная в России.