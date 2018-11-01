Смерть не преграда: Forbes назвал самых высокооплачиваемых покойников

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Журнал составил рейтинг артистов, чьи работы приносят правообладателям наиболее высокий доход после смерти самих исполнителей, сообщает РИА Новости.
Лидером списка с большие отрывом стал Майкл Джексон с годовым "доходом" в 400 миллионов долларов.
Второе место занял Элвис Пресли, при этом наибольший доход после его смерти приносит поместье Грейсланд, ставшее туристическим местом. Так, за год Пресли "заработал" 40 миллионов долларов.
Третья позиция принадлежит американскому гольфисту Арнольду Палмеру — ставшее брендом имя спортсмена ежегодно приносит по 35 миллионов долларов.
Пятерку списка замыкают художник-карикатурист Чарльз Шульц с "доходом" в 34 миллиона долларов и Боб Марли, "собирающий" по 23 миллиона долларов.