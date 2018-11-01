13:13 01 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.60
  • EUR74.42
Поиск
Контейнеры с грузом

Россия, Индия и Иран запустят новый транспортный коридор

CC0
Новости
Получить короткую ссылку
44 0 0

Россия, Индия и Иран намерены запустить новый международный транспортный коридор, который станет альтернативой Суэцкому каналу.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Россия, Индия и Иран в ноябре обсудят запуск международного транспортного коридора "Север — Юг", сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Ситуация в районе лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Путин отправится в Иран для участия в переговорах с Роухани и Эрдоганом по Сирии

Отмечается, что его протяженность составит 7,2 тысячи километров.

В новом проекте задействуют и железнодорожный, и водный транспорт. Товары будут идти из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем — в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге — в Европу.

Коридор станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу: время и стоимость грузоперевозок уменьшатся на 30-40 процентов. Например, если сравнивать с Суэцким каналом, то товары из Мумбая в Москву по коридору "Север — Юг" прибудут на 20 дней быстрее. Кроме того, планируется, что в год по новому пути будут проходить 20-30 миллионов тонн грузов.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что надо начать активное использование коридора как можно скорее. Пробные поставки по новому пути уже прошли в 2014 году.

Теги:
транспорт, Иран, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа за компьютером. Клавиатура
    Факт за лайк

    Латвиец поделился своим опытом работы на крупнейшую американскую компанию PayРal, специализирующуюся на электронных платежах.

  • Отдых в Крыму
    Крымский вояж

    Делегация представителей Литвы, Латвии и Эстонии примет участие в V Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в Крыму.

  • Встреча президента РФ В. Путина с президентом Молдавии И. Додоном
    Братские отношения

    Президент России Владимир Путин встретился с молдавским лидером Игорем Додоном и отметил пользу сближения Молдовы с ЕАЭС.

  • Медресе XIX века в Дангаре
    Культурное наследие

    В Дангаре специалисты приступили к исследованию исторического медресе XIX века – учебное заведение действовало до Октябрьской революции 1917 года.

  • Хлопок-сырец
    Хлопковая афера

    Сотрудники Генеральной прокуратуры Узбекистана арестовали фермеров, которые хотели заработать, перемешав пять тонн песка и глины с хлопком.

  • Ручки партии EKRE
    Можно спать спокойно

    Кандидат на должность министра обороны Эстонии от консерваторов заявил, что знает, как повысить боеспособность армии республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Сбор винограда в Абхазии
Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше
Платья из шоколада
Шоколад вам к лицу: модели в Париже дефилировали в "сладких" платьях
Почему происходят землетрясения
В чем причина землетрясений

Соцсети

Sputnikabkhazia