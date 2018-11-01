Россия, Индия и Иран запустят новый транспортный коридор

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Россия, Индия и Иран в ноябре обсудят запуск международного транспортного коридора "Север — Юг", сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Путин отправится в Иран для участия в переговорах с Роухани и Эрдоганом по Сирии

Отмечается, что его протяженность составит 7,2 тысячи километров.

В новом проекте задействуют и железнодорожный, и водный транспорт. Товары будут идти из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем — в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге — в Европу.

Коридор станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу: время и стоимость грузоперевозок уменьшатся на 30-40 процентов. Например, если сравнивать с Суэцким каналом, то товары из Мумбая в Москву по коридору "Север — Юг" прибудут на 20 дней быстрее. Кроме того, планируется, что в год по новому пути будут проходить 20-30 миллионов тонн грузов.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что надо начать активное использование коридора как можно скорее. Пробные поставки по новому пути уже прошли в 2014 году.