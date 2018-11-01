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Сирия призвала "Аэрофлот" возобновить полеты в страну

© Sputnik / Нина Зотина
Новости
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Министр транспорта Сирии Али Хамуд призвал "Аэрофлот" первой из международных компаний возобновить полеты в страну.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik.  Министерство транспорта Сирии призывает "Аэрофлот" первой из иностранных авиакомпаний возобновить полеты в страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра транспорта Сирии Али Хамуд.

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Российская компания последней из европейских перевозчиков прекратила полеты в Дамаск в августе 2012 года. Сейчас рейсы между Дамаском и Москвой осуществляет сирийская авиакомпания Cham Wings.

Министр отметил, что присутствие "Аэрофлота" в Сирии "хотели бы видеть не сегодня, а еще вчера". По его словам, министерство работает над этим вопросом.

"Мы считаем, что причины, по которым эта компания прекратила полеты, ушли в прошлое. Мы через вас приглашаем компанию "Аэрофлот" вернуться в Сирию и стать первой компанией, которая возобновит свою работу из числа международных компаний", — заявил Хамуд.

Министр назвал естественным, что именно российская авиакомпания станет первой из государственных иностранных авиакомпаний, которые возобновят деятельность в Сирии, так как РФ помогла его стране в сокрушении терроризма.

Теги:
авиакомпании, Аэрофлот, Сирия


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