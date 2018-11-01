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Президент РФ В. Путин принял участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора

Путин назвал цель русофобии и вмешательства в церковные дела

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Российский президент, выступая на Всемирном русском народном соборе, объяснил, к чему ведет русофобия и вмешательство в церковные дела.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Практика пещерного национализма, русофобии и грубого вмешательства в церковные дела, встречающаяся и на постсоветском пространстве, преследует целью создание безликого протекционизма, сказал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Кремль. Купола Верхоспасского собора при Теремном дворце.
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"Мы видим, какие усилия предпринимаются сегодня, чтобы переформатировать мир. Разрушить цивилизационные ценности и те культурно исторические пространства, которые складывались веками. Цель — создать разного рода безликие протектораты. Ведь разобщенными народами, лишенными национальной памяти, возведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять. Использовать как разменную монету в своих интересах", — сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.

По его словам, подобная практика встречается во многих регионах мира, в том числе и на постсоветском пространстве.

"При этом используются и пещерный национализм, русофобия, осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь. Подобная политика чревата серьезными последствиями, она опасна, но, убежден, жизнь все расставит по местам. Потому что нельзя заставить людей идти против своей веры, своих традиций, семейной родословной, в конце концов, против правды, справедливости и просто здравого смысла", — подчеркнул Путин.

Теги:
церковь, русофобия, Владимир Путин, Россия


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