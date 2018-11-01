Суд в Херсоне продлил арест Вышинского

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Стрингер Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского

"Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря", — сказал адвокат Андрей Доманский.

Предыдущий срок содержания под стражей Вышинского истекает 4 ноября.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.