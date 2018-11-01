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Детская и юношеская команды Нарты из Сухума на Международном турнире по футболу DAGOMYS CUP 2018 в Сочи

Дети "Нартов" стали призерами на Международном турнире по футболу в Сочи

© Фото: vk/Детско-юношеский турнир "DАGOMYS CUP"
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На турнире "DAGOMYS CUP 2018" участвовали футболисты 2009 и 2010 годов из Ростова, Москвы, Дагомыса, Сочи, Челябинска, Саранска, Сухума, Ташкента.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Детская и юношеская команды "Нарты" из Сухума стали призерами на Международном турнире по футболу "DAGOMYS CUP 2018", который проходил в Сочи, рассказал на радио Sputnik тренер Ираклий Кация.

"Организаторы сказали, что у нас была лучшая команды. Просто мы пропустили по пенальти. Детская команда "Нарты" взяла бронзу, обыграв команду "Локомотив"-Ташкент, а юношеская – серебро, уступив команде "Акрон". В принципе я никогда не ставил упор на счет. Это детский футбол, если ставить упор на голы, то ничего не получится. Надо научиться для начала играть. И для меня это важно", – добавил тренер.

Лучший игрок турнира Наур Чан-оглы

                        ©
                    Фото:  vk/Детско-юношеский турнир "DАGOMYS CUP"
Лучший игрок турнира Наур Чан-оглы

На турнире участвовали спортсмены 2009 и 2010 годов. "DAGOMYS CUP 2018" собрал юных футболистов из Ростова, Москвы, Дагомыса, Сочи, Челябинска, Саранска, Сухума, Ташкента.



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