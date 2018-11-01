Дети "Нартов" стали призерами на Международном турнире по футболу в Сочи

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Детская и юношеская команды "Нарты" из Сухума стали призерами на Международном турнире по футболу "DAGOMYS CUP 2018", который проходил в Сочи, рассказал на радио Sputnik тренер Ираклий Кация.

"Организаторы сказали, что у нас была лучшая команды. Просто мы пропустили по пенальти. Детская команда "Нарты" взяла бронзу, обыграв команду "Локомотив"-Ташкент, а юношеская – серебро, уступив команде "Акрон". В принципе я никогда не ставил упор на счет. Это детский футбол, если ставить упор на голы, то ничего не получится. Надо научиться для начала играть. И для меня это важно", – добавил тренер.

На турнире участвовали спортсмены 2009 и 2010 годов. "DAGOMYS CUP 2018" собрал юных футболистов из Ростова, Москвы, Дагомыса, Сочи, Челябинска, Саранска, Сухума, Ташкента.