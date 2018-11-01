17:57 01 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.65
  • EUR74.58
Поиск
Заседание парламента Армении. Архивное фото

Парламент Армении снова отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

© Sputnik / Aram Nersesyan
Новости
Получить короткую ссылку
13 0 0

Парламент Армении повторно не избрал нового премьера. Согласно Конституции страны, Народное Собрание будет распущено автоматически.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Парламент Армении на специальном заседании повторно отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, сообщает РИА Новости.

Никол Пашинян
© Sputnik / Сергей Гунеев
Пашинян стал единственным кандидатом в премьеры Армении

Согласно законодательству, Национальное Собрание будет автоматически распущено.

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 13 парламентариев воздержались, против не высказался никто.

На прошлой неделе парламент Армении на специальном заседании в первый раз отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов премьера Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы.

По Конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент.

Акция протеста перед пресс-конференцией Роберта Кочаряна в Ереване title=Акция протеста перед пресс-конференцией Роберта Кочаряна в Ереване
© Sputnik Nana Martirosyan
Армения протестует против освобождения экс-президента Кочаряна

Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также поручил уволить ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически ведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном.

Спустя две недели после этого Пашинян подал в отставку с поста премьера. Таким образом он рассчитывал на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 и не позднее, чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежат бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" ("Исход"), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".

Теги:
парламент, премьер-министры, Никол Пашинян, Армения


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Эмблема полиции безопасности Латвии
    Буря в стакане

    Полиция безопасности Латвии начала проверку сотрудничества Рижской думы с российским "Гипростроймостом".

  • Знак радиации
    План "Б"

    Кабмин Литвы обновил план защиты населения в случае ядерной или радиологической аварии в связи со строительством Белорусской АЭС.

  • Заседание Парламента
    Языковой вопрос

    Молдавские депутаты отказались включать в рабочую повестку заседания проект о замене госязыка в Конституции с молдавского на румынский.

  • Председатель ЛДПР Владимир Жириновский встретился с председателем нижней палаты таджикского парламента Шукурджоном Зухуровым
    "Зеленый свет"

    Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он категорически против введения визового режима с Таджикистаном.

  • Плодоовощная ярмарка в Ташкенте
    Не по плану

    Узбекистан в этом году может не выполнить на сто процентов план по экспорту овощей и фруктов.

  • Балтийский судоремонтный завод
    Путь домой

    С танкера, простоявшего больше года в порту Таллинна, сняли арест - у моряков появилась надежда получить зарплату и вернуться домой.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Сбор винограда в Абхазии
Будни вина: домашняя винодельня в Дурипше
В зоопарке Франкфурта родился малыш орангутана
В зоопарке Франкфурта родился крошечный орангутан
Как бороться с пальмовым долгоносиком
Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком

Соцсети

Sputnikabkhazia