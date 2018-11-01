Парламент Армении снова отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik. Парламент Армении на специальном заседании повторно отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Сергей Гунеев Пашинян стал единственным кандидатом в премьеры Армении

Согласно законодательству, Национальное Собрание будет автоматически распущено.

За кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, 13 парламентариев воздержались, против не высказался никто.

На прошлой неделе парламент Армении на специальном заседании в первый раз отклонил кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов премьера Никола Пашиняна провести досрочные парламентские выборы.

По Конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент.

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Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также поручил уволить ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.

Увольнение министров, а также губернаторов, представляющих партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", фактически ведет к монополизации всей власти в стране Пашиняном.

Спустя две недели после этого Пашинян подал в отставку с поста премьера. Таким образом он рассчитывал на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре нынешнего года. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее, чем через 30 и не позднее, чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежат бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" ("Исход"), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".