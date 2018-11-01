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Здание министерства иностранных дел России

МИД России потребовал освободить Вышинского

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новости
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Москва потребовала от официального Киева освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 1 ноя– Sputnik. Москва призывает украинские власти незамедлительно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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"Мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

Она напомнила, что ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев не затягивать расследование дела журналиста, однако этот призыв "не был учтен, не был услышан на Украине".

"Журналисты имеют право на свободу выражения своих взглядов и мнений, хотела бы об этом напомнить. И ни при каких обстоятельствах не должны быть мишенью в связи со своей профессиональной деятельностью. Мы вновь призываем международные профильные структуры, правозащитные, неправительственные организации реагировать, реагировать решительно, осуждать все формы давления украинских властей на средства массовой информации — не только на Кирилла Вышинского, но на все, — включая судебное преследование и физическое насилие", — отметила Захарова.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В четверг 1 ноября Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Теги:
освобождение, МИД РФ, РИА Новости, Киев, Москва


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