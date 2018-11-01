Ученые разгадали секрет строительства египетских пирамид

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Строительство пирамид в Древнем Египте осуществлялось с помощью пандусов, которые поднимали многотонные каменные блоки. К такому выводу пришла группа ученых из Египта и Англии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

© Sputnik / Michael Klimentyev Остатки деревни возрастом около шести тысяч лет нашли в Египте

Археологи нашли следы пандуса в одном из карьеров близ Луксора, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Приблизительный возраст находки — не менее 4,5 тысячи лет.

В центре конструкции находилась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. Многотонные блоки закреплялись на деревянных "санях". После этого строители тянули за веревки и перемещали блоки по площадке под углом 20 градусов.

Египетские пирамиды — одни из самых древних сохранившихся каменных сооружений на Земле. Большая часть из них была построена в качестве усыпальниц для фараонов.