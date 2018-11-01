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Пирамида Хеопса в Гизе

Ученые разгадали секрет строительства египетских пирамид

© Sputnik / Ю. Яснев
Новости
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Ученые и ранее предполагали, какие конструкции использовали древние египтяне, но обнаружили доказательства впервые.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Строительство пирамид в Древнем Египте осуществлялось с помощью пандусов, которые поднимали многотонные каменные блоки. К такому выводу пришла группа ученых из Египта и Англии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Science Alert.

Пирамиды Гиза в Египте
© Sputnik / Michael Klimentyev
Остатки деревни возрастом около шести тысяч лет нашли в Египте

Археологи нашли следы пандуса в одном из карьеров близ Луксора, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Приблизительный возраст находки — не менее 4,5 тысячи лет.

В центре конструкции находилась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. Многотонные блоки закреплялись на деревянных "санях". После этого строители тянули за веревки и перемещали блоки по площадке под углом 20 градусов.

Египетские пирамиды — одни из самых древних сохранившихся каменных сооружений на Земле. Большая часть из них была построена в качестве усыпальниц для фараонов.



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  • Человек за компьютером, фото из архива
    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

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