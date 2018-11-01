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Встреча президента Украины П. Порошенко и канцлера Германии А. Меркель в Киеве

Полиглот Меркель: канцлер ФРГ поприветствовала по-украински караул в Киеве

Пресс-служба президента Украины
Новости
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель 1 ноября совершила однодневный визит в Киев.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко поприветствовала почетный караул на крыльце Мариинского дворца на украинском языке, сообщает РИА Новости.

''Приветствую, воины!'' — обратилась канцлер к военнослужащим.

"Героям слава", — ответили они.

Центральными темами встречи канцлера ФРГ с украинским руководством стали двусторонние отношения и урегулирование ситуации в Донбассе.

Президент Украины заявил, что в ходе встречи с Меркель, они осудили проведение выборов в Донбассе.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов", — заявил Порошенко в четверг на совместном с Меркель брифинге.

Он также сказал, что результаты выборов в Донбассе не будут признаны мировым сообществом. "Единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе является проведение честных, прозрачных выборов в соответствии с украинским законодательством… Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются никчемными с юридической точки зрения и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом", — добавил он.



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    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

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