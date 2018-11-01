Полиглот Меркель: канцлер ФРГ поприветствовала по-украински караул в Киеве

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко поприветствовала почетный караул на крыльце Мариинского дворца на украинском языке, сообщает РИА Новости.

''Приветствую, воины!'' — обратилась канцлер к военнослужащим.

"Героям слава", — ответили они.

Центральными темами встречи канцлера ФРГ с украинским руководством стали двусторонние отношения и урегулирование ситуации в Донбассе.

Президент Украины заявил, что в ходе встречи с Меркель, они осудили проведение выборов в Донбассе.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов", — заявил Порошенко в четверг на совместном с Меркель брифинге.

Он также сказал, что результаты выборов в Донбассе не будут признаны мировым сообществом. "Единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе является проведение честных, прозрачных выборов в соответствии с украинским законодательством… Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются никчемными с юридической точки зрения и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом", — добавил он.