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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп о госдолге США: "польностью выплатим к концу моего второго президентского срока"

© Sputnik / Алексей Никольский
Новости
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Ранее стало известно, что за 2018 финансовый год госдолг США увеличился более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что США выплатят свой госдолг к концу его второго президентского срока, пишет РИА Новости со ссылкой на  The Hill.

Доллар
CC0 / Pixabay
Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума

Трамп, выступая в среду на мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, рассказал об огромных задолженностях США, а также добавил, что страна вскоре начнет их выплачивать.

При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов.

Эксперты утверждают, что к 2020-му дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет отметки в триллион долларов, а госдолг продолжит расти, потому что расходы правительства никак не контролируются.

Теги:
госдолги, Дональд Трамп, США


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  • Человек за компьютером, фото из архива
    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

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