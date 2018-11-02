Трамп о госдолге США: "польностью выплатим к концу моего второго президентского срока"

Ранее стало известно, что за 2018 финансовый год госдолг США увеличился более чем на 1,2 триллиона долларов и достиг рекордной отметки в 21,5 триллиона.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что США выплатят свой госдолг к концу его второго президентского срока, пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

Трамп, выступая в среду на мероприятии, посвященном увеличению рабочих мест, рассказал об огромных задолженностях США, а также добавил, что страна вскоре начнет их выплачивать.

При этом дефицит бюджета США за этот же год вырос на 17 процентов и достиг отметки в 779 миллиардов долларов.

Эксперты утверждают, что к 2020-му дефицит бюджета Соединенных Штатов достигнет отметки в триллион долларов, а госдолг продолжит расти, потому что расходы правительства никак не контролируются.