Ридли Скотт снимет продолжение "Гладиатора"

Работа над кинокартиной уже начата, однако находится на самой ранней стадии.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Британский режиссер Ридли Скотт намерен снять вторую часть знаменитого фильма "Гладиатор", передает РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.

© AFP 2018 / Justin TALLIS Семь обязательных к просмотру фильмов Ридли Скотта: выбор Sputnik

Подчеркивается, что в новом фильме не будет задействован Рассел Кроу, сыгравший главного героя первой части фильма генерала Максимуса.

Студия Paramount Pictures займется производством картины, а сценарий для фильма, видимо, напишет Питер Крейг, получивший известность после работы над двумя фильмами из трилогии "Голодные игры".

Предпллагается, что в сиквеле пойдет речь о мальчике Луции, которого Максимус спас в первой части картины.

Популярный исторический фильм "Гладиатор" вышел на экраны первого мая 2000 года. В общей сложности лента удостоилась пяти премий "Оскар", включая награду за лучший фильм года и лучшую мужскую роль, и собрала в мировом прокате более 457 миллионов долларов.