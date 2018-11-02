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Ридли Скотт

Ридли Скотт снимет продолжение "Гладиатора"

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Работа над кинокартиной уже начата, однако находится на самой ранней стадии.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Британский режиссер Ридли Скотт намерен снять вторую часть знаменитого фильма "Гладиатор", передает РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Ридли Скотт
© AFP 2018 / Justin TALLIS
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Подчеркивается, что в новом фильме не будет задействован Рассел Кроу, сыгравший главного героя первой части фильма генерала Максимуса.

Студия Paramount Pictures займется производством картины, а сценарий для фильма, видимо, напишет Питер Крейг, получивший известность после работы над двумя фильмами из трилогии "Голодные игры".

Предпллагается, что в сиквеле пойдет речь о мальчике Луции, которого Максимус спас в первой части картины.

Популярный исторический фильм "Гладиатор" вышел на экраны первого мая 2000 года. В общей сложности лента удостоилась пяти премий "Оскар", включая награду за лучший фильм года и лучшую мужскую роль, и собрала в мировом прокате более 457 миллионов долларов.

Теги:
Ридли Скотт


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  • Человек за компьютером, фото из архива
    Преступление в Сети

    Двое азербайджанцев задержаны по подозрению в хищении денег с иностранных банковских карт - они успели присвоить около 180 тысяч долларов.

  • Итоги голосования в Парламенте РА (01 ноября 2018). Ереван
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