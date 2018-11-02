14:01 02 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.58
  • EUR74.99
Поиск
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
2710

Ранее Москва призвала украинские власти незамедлительно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. В Москве прошла акция в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает РИА Новости.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие более ста человек — депутаты Госдумы, правозащитники, друзья, известные журналисты и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — заявил Киселев.

Участники акции скандировали: "Волю Кириллу Вышинскому!" В руках и них были портреты Кирилла с таким же хэштегом  —  #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. Из посольства к манифестантам никто не вышел.

Здание министерства иностранных дел России
© Sputnik / Наталья Селиверстова
МИД России потребовал освободить Вышинского
По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется.

"Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер — обмен террористов на журналистов — в России открывать не хотят", — отметил Киселев.

Из посольства к манифестантам никто не вышел.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Суд в Херсоне продлил арест Вышинского
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В четверг 1 ноября Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© Sputnik / Илья Питалев
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
Теги:
Вышинский, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Даугавпилс
    Я русский бы выучил…

    Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в латвийский Даугавпилс изучать русский язык.

  • Старый Вильнюс - вид с горы Гедиминаса
    Стратегия ассимиляции

    В Совете российских соотечественников заявили, что Вильнюс принимает законы, вынуждающие русских отказываться от родного языка.

  • Президент Молдовы Игорь Додон во время пресс-конференции в Москве
    Вино без пошлин

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что принесет следующий год экспортерам фруктов и вина, и ждать ли референдума о расширении его полномочий.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Армянский праздник Амшен в селе Махадыр. 1 ноября 2018.
"Амшен": осень абхазских армян
амшен рус
Осенний праздник абхазских армян: как отметили "Амшен"
Как бороться с пальмовым долгоносиком
Опасный красный: как бороться с пальмовым долгоносиком

Соцсети

Sputnikabkhazia