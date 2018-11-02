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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров о Вышинском: арестован за то, что хотел донести правду

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Новости
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Манифестация под девизом "Дело шито белыми нитками" в поддержку Вышинского прошла 2 ноября у посольства Украины в Москве.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кирилл Вышинский был арестован исключительно за выполнение своих профессиональных обязанностей, передает РИА Новости.

"Кирилл Вышинский арестован исключительно за то, что выполнял свои профессиональные обязанности: описывал события, выражал свою оценку этих событий для того, чтобы донести правду до тех, кто хочет знать, что происходит на Украине в условиях, когда там медийное пространство, по сути дела, вычищено от любых российских средств массовой информации", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Манифестация в поддержку Вышинского прошла у посольства Украины в Москве
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В четверг 1 ноября Херсонский суд продлил арест Вышинского до 28 декабря.

Теги:
Сергей Лавров, Вышинский, Украина, Россия


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